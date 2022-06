Δράμα

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε στην Πρότσανη της Δράμας.

Σε γυναικτονία αποδίδεται ο θάνατος της 59χρονης από την Πρότσανη της Δράμας, που αποκαλύφθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Ο 64χρονος γυναικοκτόνος σκότωσε τη γυναίκα του το βράδυ της Δευτέρας και αφού κάθισε όλο το βράδυ μαζί της, έβαλε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το ζευγάρι βρήκε το πρωί της Τρίτης η μία από τις δύο κόρες του.

Στο σπίτι τους βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, που ερευνούν το συμβάν, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί.

