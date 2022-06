Ηράκλειο

Ηράκλειο: Την έγδυσε… ο “λογιστής” της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντί να πάρει χρήματα για την επιδότηση ρεύματος, είδε τα χρήματα από τον τραπεζικό της λογαριασμό να εξαφανίζονται.

Το φυσάει και δεν κρυώνει 58χρονη Ηρακλειώτισσα που έπεσε θύμα απάτης από άγνωστο, ο οποίος κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να της αποσπάσει 18.000 ευρώ από τον τραπεζικό της λογαριασμό, υποδυόμενος τον λογιστή της.

Είναι το τελευταίο θύμα των επιτήδειων που, με διάφορες προφάσεις και σε διαφορετικούς ρόλους, σχεδόν καθημερινά εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες, αποσπώντας τους χρήματα από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Όπως η ίδια κατήγγειλε στην Αστυνομία, χθες δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος εμφανίστηκε ως ο λογιστής της. Την ενημέρωσε ότι ήταν δικαιούχος επιδότησης ρεύματος και την έπεισε να προχωρήσει στη μεταφορά χρημάτων μέσω ebanknig.

Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, υπό την καθοδήγησή του, μετέφερε από τον λογαριασμό της σε τραπεζικό λογαριασμό αγνώστου 18.000 ευρώ, για να διαπιστώσει στη συνέχεια ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Απίστευτη ανατροπή σε καταγγελία για ενδοικογενειακή βία

ΗΠΑ: Αγοράκι 2 χρονών πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε