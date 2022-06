Δράμα

Γυναικοκτονία στη Δράμα: ο καυγάς που οδήγησε στη δολοφονία

Νέα στοιχεία για την γυναικοκτονία στη Δράμα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Τι όπλισε το χέρι του δράστη.

Αποτροπιασμό προκαλεί η νέα γυναικοκτονία στην Προσοτσάνη Δράμας.

Ο 64χρονος γυναικοκτόνος σκότωσε τη γυναίκα του το βράδυ της Δευτέρας και αφού κάθισε όλο το βράδυ μαζί της, έβαλε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, το βράδυ άκουσαν δύο τουλάχιστον πυροβολισμούς αλλά σε κανενός το μυαλό δεν πήγε πως θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.

Το ζευγάρι φαίνεται πως είχε προβλήματα στη σχέση του με πληροφορίες να αναφέρουν ότι τον τελευταίο καιρό η 59χρονη είχε ζητήσει διαζύγιο από τον 64χρονο σύζυγό της, κάτι που όπως αναφέρουν γνωστοί τους από την περιοχή, ο άνδρας δεν μπορούσε να δεχτει.

Τις σορούς εντόπισε το πρωί της Τρίτης η κόρη του ζευγαριού η οποία αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές.

Το ζευγάρι είχε δύο κόρες και τρία εγγόνια, ενώ ο 64χρονος μέχρι πρότινος διατηρούσε επιχείρηση εστίασης στην πόλη της Δράμας.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δράμας συλλέγουν καταθέσεις από συγγενείς της οικογένειας, ενώ ο ιατροδικαστής θα κάνει αυτοψία στο σπίτι του εγκλήματος και νεκροτομή στις δύο σορούς.

