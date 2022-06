Λάρισα

Φάρσαλα: Φίδι σε μπαλκόνι τρίτου ορόφου (εικόνες)

Σοκ έπαθαν δύο γυναίκες αντικρύζοντας ένα φίδι κουλουριασμένο στη γωνιά μπαλκονιού του τρίτου ορόφου.

Κουλουριασμένο σε μπαλκόνι του τρίτου ορόφου βρήκαν δύο γυναίκες, στα Φάρσαλα, ένα φίδι, το απόγευμα της Κυριακής.

Το φίδι βρισκόταν μεταξύ γλάστρας και τοιχίου και εντοπίστηκε από τη γειτόνισσα, που ειδοποίησε την ιδιοκτήτρια του σπιτιού. Πριν όμως, το φίδι είχε εντοπίσει ο σκύλος του σπιτιού, ο οποίος και γάβγιζε ασταμάτητα.

Αμέσως η ιδιοκτήτρια του σπιτιού κάλεσε την Πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο με σκοπό να την απαλλάξει από τον ερπετό.

Στην προσπάθεια τους οι Πυροσβέστες του κλιμακίου Φαρσάλων, να το πιάσουν αυτό μετακινήθηκε πέφτοντας κάτω στο έδαφος, όπου στην συνέχεια εκπαιδευμένος πυροσβέστης, με ειδικό κοντάρι και εξοπλισμό το περισυνέλεξε σε ένα σάκο με σκοπό να το αφήσει ελεύθερο ξανά πίσω στη φύση.

Πηγή: ifarsala.gr

