Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 12χρονης από ηλικιωμένο συγγενή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αποκαλύψεις στη δασκάλα κινητοποίησαν τις Αρχές. Ένας 73χρονος φέρεται να ασελγούσε σε βάρος του ανήλικου κοριτσιού.

Σοκ έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες μιας 12χρονης κοπέλας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστηρίζει ότι έζησε έναν εφιάλτη από συγγενικό της πρόσωπο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival.gr, η ανήλικη αποκάλυψε το μαρτύριο της, αρχικά στη δασκάλα της, μιλώντας για την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη.

Οι Αρχές στις οποίες έφτασε η καταγγελία, εντόπισαν τον 73χρονο που φέρεται να ασελγούσε σε βάρος της 12χρονης όταν αυτή τον επισκεπτόταν στο σπίτι του μετά το σχολείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαθράκι: Συγκινούν ο μοναδικός μαθητής του νησιού και η μητέρα του

Μεξικό: Γέφυρα κατέρρευσε την ώρα των εγκαινίων (εικόνες)

ΗΠΑ: Κινηματογραφική απόδραση από τις φυλακές του Μισούρι