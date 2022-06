Βοιωτία

Αλίαρτος: Αποθήκη με ζωοτροφές παραδόθηκε στις φλόγες (εικόνες)

Τα εύφλεκτα υλικά δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε αποθήκη με ζωοτροφές στην Αλίαρτο Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα υλικά που βρίσκονται μέσα στην αποθήκη δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων, καθώς πρέπει να τα απομακρύνουν πρώτα για να συνεχιστεί η κατάσβεση.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα.

