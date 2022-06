Δράμα

Γυναικοκτονία Δράμα: Την σκότωσε με σφαίρες για αγριογούρουνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει η έκθεση του ιατροδικαστή για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Αιφνιδιαστική η δολοφονία της.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό της γυναίκας την οποία δολοφόνησε ο 63χρονος σύζυγός της, στη Δράμα, προτού αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με την έκθεση, η γυναίκα φέρει δύο τραύματα ένα πισώπλατο και ένα λίγο κάτω από το θώρακα και ο 63χρονος έχει ένα τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Στην καραμπίνα, μάλιστα, ο δράστης χρησιμοποίησε τις χονδρές σφαίρες που οι κυνηγοί χρησιμοποιούν στο κυνήγι των αγριογούρουνων.

Στο σώμα της γυναίκας δεν υπάρχουν μώλωπες ή εκδορές και φαίνεται πως δεν προηγήθηκε πάλη, πιθανόν την αιφνιδίασε και την πυροβόλησε.

O αυτόχειρας γυναικοκτόνος, αν και αρχικά επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του στο μπάνιο, τελικά, τα κατάφερε στο σαλόνι του σπιτιού του.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Κουσουλός: ο Δασκαλάκης δείχνει σίγουρος ότι η Πισπιρίγκου σκότωσε και τα 3 παιδιά (βίντεο)

Έγκλημα στην Κύπρο: Μάλωσαν και τους έβαλε φωτιά για να καούν ζωντανοί (βίντεο)

Μητσοτάκης - ΝΔ: που θα είναι υποψήφιες Μιχαηλίδου, Συρεγγέλα, Ζαχαράκη και Νικολάου