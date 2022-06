Βοιωτία

Βοιωτία: πυροβόλησε με καραμπίνα δύο αδέρφια

Ποια είναι τα νέα στοιχεία για το περιστατικό που συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης στη Βοιωτία.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την απόπειρα δολοφονίας που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης στην αερογέφυρα των Βαγίων στη Βοιωτία.

Ο δράστης είχε οικονομικές διαφορές με ένα από τα δυο αδέλφια και αφού υπήρξε μια πρώτη αντιπαράθεση στο τηλέφωνο έδωσαν ραντεβού στην διασταύρωση για να λύσουν τις διαφορές τους.

Στο ραντεβού πήγαν με τα δυο αδέλφια, ηλικίας 47 και 44 ετών, με ένα αυτοκίνητο και ο δράστης με το δικό του αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα που τα δυο αδέλφια πήγαν να βγουν από το αυτοκίνητο ο δράστης βγήκε με μια καραμπίνα και πυροβόλησε τρεις φορές.

Τα σκάγια χτύπησαν στη μάσκα του αυτοκίνητου και στο παρμπρίζ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο ο 44χρονος, που ήταν οδηγός, ευτυχώς ελαφρά.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ ο άλλος αδελφός μετέφερε τον 44χρονο αδελφό του αρχικά στο ΚΥ Αλιάρτου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Θηβών.

Το ρεπορτάζ λέει ότι οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από τους γιατρούς για τον τραυματισμό του 44χρονου, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Θηβών και ο δράστης αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Πηγή: lamiareport.gr

