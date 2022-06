Δωδεκανήσα

Κως: καταδικάστηκε για απόπειρες βιασμού σε νεκροταφείο!

Ποια η ποινή που επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον 55χρονο δράστη.

Κάθειρξη 7 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου σε έναν 55χρονο ημεδαπό που κρίθηκε ένοχος για απόπειρα βιασμού.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικού αλλά και το αίτημα για αναστολή της ποινής.

Ο 55χρόνος που είναι κάτοικος της Κω, στις 17η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:30 και την 21η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00, στο νεκροταφείο της Κω, προσπάθησε να βιάσει μία γυναίκα.

Πιο συγκεκριμένα, στις 17η Ιανουαρίου 2019 ώρα 14:30 προσπάθησε να εξαναγκάσει με σωματική βία το θύμα σε ανοχή γενετήσιας πράξης. Ο φερόμενος ως δράστης, αγκάλιασε το θύμα και αφού την έσπρωξε σε χωράφι δίπλα από το νεκροταφείο, την θώπευσε στο στήθος και προσπάθησε τραβώντας την από τα μαλλιά να τη γδύσει και να την εξαναγκάσει σε συνουσία.

Στη συνέχεια, στις 21 Ιανουαρίου, στις 2 το μεσημέρι, ενώ το θύμα έφευγε από το νεκροταφείο, την πλησίασε, την τράβηξε από τα χέρια, την έσπρωξε προς το βαν του και επιχείρησε να τη βάλει μέσα σε αυτό με προφανή σκοπό να ολοκληρώσει αυτό που είχε αφήσει στη μέση την προηγούμενη φορά, δηλαδή να την εξαναγκάσει σε ανοχή γενετήσιας πράξης. Η γυναίκα φώναξε και πάλι εμφανίστηκε κάποιος τρίτος.

Ο κατηγορούμενος είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για βιασμό, όμως αθωώθηκε αμετάκλητα σε πρώτο βαθμό.

Ειδικότερα απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν αποπειράθηκε να βιάσει την φερόμενη ως θύμα και ότι την φίλησε, ότι εκείνη μεθόδευσε την καταγγελία γιατί διαπίστωσε ότι είχε σχέση με μια υπήκοο Βουλγαρίας και ζήλεψε και περαιτέρω ότι ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας είχε προσεγγίσει τον εργοδότη του και του ζήτησε να του καταβληθούν 3.000 ευρώ για να μην καταθέσει εις βάρος του, ποσό που μείωσε στα 1000 ευρώ σε συνάντηση που είχε μαζί του σε δεύτερο χρόνο.





