Θεσσαλονίκη: Στις φυλακές γιατρός για παράνομες συνταγογραφήσεις

Ποια είναι η οικονομική ζημία για τον ΕΟΠΥΥ

Στις φυλακές οδηγείται γιατρός, μετά την καταδίκη του από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε 7ετή κάθειρξη για παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων σε ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ (νυν ΕΟΠΥΥ), το οποίο ζημιώθηκε με το ποσό των 480.000 ευρώ, κατά την περίοδο 2007-2009.

Το Δικαστήριο, εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, τον έκρινε ένοχο -μεταξύ άλλων- για ψευδή βεβαίωση και απλή συνέργεια σε απάτη. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 9 ετών, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, ποινή που είχε ανασταλεί ως προς την εκτέλεσή της, υπό τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγυοδοσίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ως επιμελητής Β' σε περιφερειακό ιατρείο του ΕΣΥ, σε περιοχή της Ημαθίας, εξέδωσε εκατοντάδες συνταγές για χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς, τους οποίους φέρεται πως ουδέποτε εξέτασε και για ανύπαρκτες παθήσεις. Το παραπεμπτικό βούλευμα περιελάμβανε 1500 συνταγές, οι οποίες αφορούσαν φάρμακα (κάποια εκ των οποίων ακριβά), την αγορά των οποίων κάλυπτε εξ ολοκλήρου το ΙΚΑ.

Όπως διαπιστώθηκε από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται ότι είχε μία φαρμακοποιός, σε χωριό της ανατολικής Θεσσαλονίκης, μέσω της οποίας εμφανίζονταν να εκτελούνται οι συνταγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το συγκεκριμένο φαρμακείο βρισκόταν σε απόσταση 83 χιλιομέτρων από το περιφερειακό ιατρείο του κατηγορούμενου γιατρού.

Για τη συγκεκριμένη φαρμακοποιό, κατά πληροφορίες, σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία, η οποία αφορούσε περί τις 6000 παράνομες συνταγές, ενώ περιελάμβανε και άλλες περιπτώσεις γιατρών. Η ίδια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταδικάστηκε πρόσφατα σε δεύτερο βαθμό.

Απολογούμενος ο γιατρός της Ημαθίας -εκτελούσε μέχρι και πρόσφατα τα καθήκοντά του στο εν λόγω περιφερειακό ιατρείο- αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών, τονίζοντας ότι οι συνταγές αφορούσαν ασθενείς, οι οποίοι εξετάστηκαν πραγματικά και για διαπιστωμένες παθήσεις. Όπως ανέφεραν οι υπερασπιστές του, καθημερινά εξέταζε τουλάχιστον 60 ασθενείς και το επίδικο διάστημα υπέγραψε συνολικά 150.000 συνταγές, τονίζοντας ότι ο εντολέας τους υπήρξε κι αυτός θύμα.

