Αχαΐα

Πάτρα: Έγινε νονός και ασελγούσε στο βαφτιστήρι του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο κινητό του τηλέφωνο είχαν βρεθεί πλήθος ημίγυμνων φωτογραφιών της ανήλικης



Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα αυτιά τους οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πατρών, με όσα άκουγαν σε υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου που δικαζόταν χθες στο Δικαστικό Μέγαρο.

Κατηγορούμενος ήταν ένας μεσήλικας επιχειρηματίας από τη Ζάκυνθο, που φιλοξενούσε οικογένεια Βούλγαρων αθίγγανων στο σπίτι του έναντι ενοικίου και κατέληξε να κάνει κουμπαριά μαζί τους, βαπτίζοντας την κόρη τους.

Μετά από χρόνια και αφού τα «έσπασαν», ο επιχειρηματίας καταγγέλθηκε από την κόρη και τον πατέρα της στην αστυνομία, ότι ασελγούσε σε βάρος της 13χρονης τότε βαφτισιμιάς του έναντι δώρων.

Μάλιστα, στο κινητό του τηλέφωνο είχαν βρεθεί πλήθος ημίγυμνων φωτογραφιών της ανήλικης, τις οποίες ο κατηγορούμενος απέδωσε στην μεταξύ τους οικειότητα που δημιουργούσε η… πνευματική τους σχέση.

«Τι είδους σχέση μεταξύ πνευματικού πατέρα και βαφτισιμιάς είναι αυτή κύριε; Και γιατί δεν τις σβήσατε τις φωτογραφίες;» τον ρώτησε σε αυστηρό τόνο ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ο κατηγορούμενος δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι από αφέλεια τις κράτησε στο τηλέφωνό του, αλλά δεν έγινε πιστευτός.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12ετή κάθειρξη, αλλά μετά από 16μηνη προσωρινή κράτηση, είχε πάρει αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την δίκη στο Εφετείο που έγινε χθες. Κρίθηκε ξανά ένοχος όπως πρωτοδίκως μετά από πρόταση του εισαγγελέα της Εδρας, για το αδίκημα της ασέλγειας σε ανήλικο παιδί κάτω των 14 ετών, αλλά, καταδικάστηκε σε μόλις 5 χρόνια φυλάκιση, εξαγοράσιμη προς 3 ευρώ την ημέρα και επέστρεψε στο σπίτι του.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Φώφη Γεννηματά” – δωρεάν μαστογραφία: Με sms η ενημέρωση των δικαιούχων

Ελληνοτουρκικά - ΥΠΕΞ: Χάρτες με τις παράνομες και μονομερείς τουρκικές αξιώσεις

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δελλατόλας: θυροκόλλησαν κλήτευση σε σπίτι που έμενα πριν 20 χρόνια (βίντεο)