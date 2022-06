Λασιθίου

Λασίθι: Νέα στοιχεία για τον καθηγητή που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθήτρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην προσπάθεια του να την πείσει της έβαζε να δει πορνό, καταγγέλλει η 18χρονη

Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της… δημοσιότητας για την υπόθεση του καθηγητή φροντιστηρίου που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθήτρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 18χρονη γυναίκα τον περασμένο Μάιο πήγε σε αστυνομικό τμήμα του Λασιθίου και κατήγγειλε πως ο 41χρονος καθηγητής του φροντιστηρίου της κατά τη διάρκεια της σχολικής σεζόν 2018-2019 (όταν εκείνη ήταν 14-15 ετών) της έκανε ανήθικες προτάσεις.

Όπως αναφέρει, την ώρα που της έκανε ιδιαίτερα μαθήματα τόσο με χειρονομίες όσο και με διάφορες προτάσεις προσπαθούσε να την πείσει να συνευρεθούν σεξουαλικά.

Μάλιστα, η ίδια κατήγγειλε πως την έβαζε να δει ταινίες πορνό για να την… ρίξει!

Αμέσως μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες. Εξαιτίας του ότι έχει παρέλθει το αυτόφωρο ο 41χρονος καθηγητής δεν συνελήφθη ωστόσο έχει σχηματιστεί η δικογραφία σε βάρος του και έχει υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια.

πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Φώφη Γεννηματά” – δωρεάν μαστογραφία: Με sms η ενημέρωση των δικαιούχων

Ελληνοτουρκικά - ΥΠΕΞ: Χάρτες με τις παράνομες και μονομερείς τουρκικές αξιώσεις

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δελλατόλας: θυροκόλλησαν κλήτευση σε σπίτι που έμενα πριν 20 χρόνια (βίντεο)