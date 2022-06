Λάρισα

Κακοκαιρία “Genesis” - Λάρισα: Νέα χαλαζόπτωση “χτύπησε” την πόλη (βίντεο)

Σε διάστημα δύο εβδομάδων έχουν χτυπηθεί από χαλάζι, ανεμοστρόβιλους και νεροποντές, σχεδόν όλες οι επαρχίες της!



Δεν έχουν τελειωμό τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Λάρισας καθώς νέα χαλαζόπτωση “σάρωσε” το μεσημέρι της Πέμπτης περιοχές της επαρχίας Αγιάς και του δήμου Κιλελέρ προς τον κάμπο της Κάρλας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έντονη χαλαζόπτωση και βροχόπτωση έπληξε περιοχές από το Ελευθέριο της Αγιάς, μέχρι την Αμυγδαλή, τη Δήμητρα, έως το Αχίλλειο Λάρισας.

Το χαλάζι πέφτει με ένταση, αλλά και για μεγάλη διάρκεια.

Πρόκειται για πρωτοφανή περίοδο στη Λάρισα, καθώς σε διάστημα δύο εβδομάδων έχουν χτυπηθεί από χαλάζι, ανεμοστρόβιλους και νεροποντές, σχεδόν όλες οι επαρχίες της!

Πηγή: Onlarissa.gr

