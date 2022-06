Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Ελεύθεροι οι 6 προσαχθέντες για τα επεισόδια μετά τη φοιτητική πορεία

Σε βάρος των προσαχθέντων δεν προέκυψαν στοιχεία που να τους συνδέουν με τα επεισόδια

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι προσαχθέντες για τα χθεσινά επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων φοιτητών ενάντια στον νόμο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την παρουσία αστυνομικών στα Πανεπιστήμια.

Σε βάρος των έξι προσαχθέντων δεν προέκυψαν στοιχεία που να τους συνδέουν με τα επεισόδια και ως εκ τούτου αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σημειώνεται ότι μέλη αντιεξουσιαστικών ομάδων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, μετά το τέλος της πορείας τους, κινήθηκαν αρχικά προς το campus του ΑΠΘ, μπαίνοντας από τον κεντρικό δρόμο που το διασχίζει και από εκεί επιτέθηκαν εκτοξεύοντας μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν επί της οδού Εγνατίας.

Η αστυνομία τους απώθησε με χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Οι αντιεξουσιαστές κινήθηκαν στη συνέχεια προς την Πολυτεχνική Σχολή.

