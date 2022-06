Λάρισα

Λάρισα: “Χρυσή” διάρρηξη σε σπίτι επιχειρηματία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες στη Λάρισα ήταν οργανωμένοι και είχαν άριστη πληροφόρηση

«Διαβασμένοι» αποδείχθηκαν οι κλέφτες που διέρρηξαν σπίτι Λαρισαίου επιχειρηματία και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο, το οποίο -σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία- περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», στο σπίτι δεν βρέθηκαν σημάδια, όπως αυτά των «κοινών» κλοπών, όπου οι δράστες προκειμένου να εντοπίσουν χρήματα ή χρυσαφικά συνήθως κάνουν άνω – κάτω συρτάρια και ντουλάπες, ψάχνοντας σε όλα τα δωμάτια.

Αντιθέτως οι δράστες κατευθύνθηκαν στη μικρή αποθήκη του σπιτιού, όπου πίσω από το πλυντήριο ρούχων ο επιχειρηματίας είχε «πακτώσει» ένα επιμελώς κρυμμένο χρηματοκιβώτιο, μικρών σχετικά διαστάσεων, το οποίο περιείχε τα χρήματα.

Εξέλιξη που αβίαστα οδηγεί στην εκτίμηση ότι οι δράστες γνώριζαν για την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου, το οποίο και αποκόλλησαν, προκειμένου να το μεταφέρουν στον δικό τους χώρο και ενδεχομένως να γνώριζαν επίσης και για το χρηματικό ποσό που περιείχε.

Η διάρρηξη σημειώθηκε πριν μερικές ημέρες, με τους δράστες να επεμβαίνουν στο σπίτι του Λαρισαίου επιχειρηματία με «χειρουργική» ακρίβεια, καθώς πέρα από την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου, τη θέση και τον χώρο που φυλασσόταν, γνώριζαν και το σπίτι αφού -σύμφωνα πάντα με τα όσα καταγγέλθηκαν- μέσω παραθύρου βρήκαν τρόπο εξωτερικής πρόσβασης απευθείας στο δωμάτιο – αποθήκη και διέφυγαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Σύμφωνα οι δράστες της «χρυσής» κλοπής παραμένουν άγνωστοι, ενώ η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Σταμάτης Κραουνάκης: το μήνυμα της μητέρας του, η Πρωτοψάλτη και ο Μητροπάνος (βίντεο)

Fuel Pass: Τελευταία ευκαιρία για το επίδομα καυσίμων

Φυλακές Μαλανδρίνου: έκρυψαν δέμα με ναρκωτικά και κινητά κάτω από φορτηγό τροφοδοσίας (εικόνες)