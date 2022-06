Αιτωλοακαρνανία

Κακοκαιρία “Genesis” - Αγρίνιο: μηχάνημα του δήμου παρασύρθηκε από ρέμα

H κακοκαιρία “Genesis” πλήττει ήδη μεγάλο μέρος της χώρας, με την πολιτική προστασία να έχει σημάνει συναγερμό

Σε δύσκολη θέση βρέθηκε εκσκαφικό μηχάνημα του δήμου Αγρινίου τύπου JCB πριν λίγη ώρα στην περιοχή της Λεπενούς.

Παρασύρθηκε από ρεύμα που φούσκωσε λόγω των καιρικών συνθηκών στην άκρη του δρόμου προκαλώντας μεγάλη ανησυχία καθώς ήρθε σε θέση ανατροπής.

Το μηχάνημα ήταν στην περιοχή για την εκτέλεση έργων και ευτυχώς δεν κινδύνευσε ο οδηγός του, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

«Τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα με ραγδαίες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν την Παρασκευή 10 Ιουνίου. Σφοδρές πλημμύρες μπορούν να συμβούν σε πολλές πόλεις και οικισμούς της Δυτικής Στερεάς -περιλαμβανομένου μέρους του Ιονίου- της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Θεσσαλίας μέχρι την Πιερία και τις Σποράδες, με σχετικά ήπιο ανάγλυφο και μειωμένη αντιπλημμυρική προστασία.

Σημαντικές πλημμύρες με υπερχείλιση ποταμών και ρεμάτων είναι πολύ πιθανόν να συμβούν κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας λόγω της αναμενόμενης μεγάλης διάρκειας των ραγδαίων βροχών, του ήπιου αναγλύφου των παραρεμάτιων περιοχών και των μικρών κλίσεων του υδρογραφικού δικτύου» ανέφερε χθες ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, κατά την έκτακτη ενημέρωση.

Συμπερασματικά, τα φαινόμενα θα είναι έντονα για τη χωρική ζώνη από το Ιόνιο και τη Δυτ. Στερεά μέχρι τη Θράκη μέσω Θεσσαλίας. Ήδη, για την παραπάνω εξέλιξη του φαινομένου έχουν ενημερωθεί προσωπικά όλοι οι Περιφερειάρχες, ενώ ήδη έχει σταλεί και μήνυμα από το 112 στους πολίτες αυτών των περιοχών.





πηγή: sinidisi.gr

