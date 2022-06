Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών με λεία 10 εκατομμυρίων ευρώ (εικόνες)

Τι κατασχέθηκε από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους συλληφθέντες



Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το γραφείο D.E.A. Αθηνών και με τη συνδρομή της Guardia di Finanza Reggio Calabria

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων 2 αποτελούν ηγετικά στελέχη διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών

Οι ναρκωτικές ουσίες εισάγονταν συγκεκαλυμμένα σε εμπορευματοκιβώτια, που περιείχαν νόμιμο φορτίο με μπανάνες, από χώρα της Λατινικής Αμερικής με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στην ευρωπαϊκή επικράτεια και στην Αυστραλία

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε το κύκλωμα ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ

Καθοριστικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών που δρουν σε διεθνές επίπεδο, επετεύχθη στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, κατά την οποία κατασχέθηκε κοκαΐνης βάρους 300 κιλών περίπου και συνελήφθησαν τέσσερα μέλη εγκληματικής οργάνωσης – διεθνούς κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών ουσιών, δύο εκ των οποίων αποτελούν ηγετικά στελέχη.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 38, 48, 45 και 52 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος είναι αποτέλεσμα διυπηρεσιακής συνεργασίας αστυνομικών του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, του γραφείου D.E.A. Αθηνών, της Guardia di Finanza Reggio Calabria - Group of Gioia Tauro, της Κεντρικής Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Ιταλίας, της Υπηρεσίας Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της Κεντρικής Διεύθυνσης της Εγκληματολογικής Αστυνομίας Ιταλίας, του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων Θεσσαλονίκης/Τ.Π.Κ.Ε.

Προηγήθηκε μεθοδική και ενδελεχής έρευνα κατά την οποία προέκυψε ότι το εν λόγω κύκλωμα δραστηριοποιείται στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, τις οποίες εισάγει στην ευρωπαϊκή επικράτεια, αλλά και στην Αυστραλία από λιμάνια χωρών της Λατινικής Αμερικής, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Πιο αναλυτικά, τα παραπάνω μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, συνελήφθησαν χθες (9 Ιουνίου 2022) σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, κατά την οποία απετράπη η διακίνηση της κοκαΐνης, που είχε εισαχθεί στον λιμένα της Θεσσαλονίκης συγκεκαλυμμένα σε εμπορευματοκιβώτιο που περιείχε νόμιμο φορτίο με μπανάνες.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους συλληφθέντες, σε Ι.Χ. Φορτηγό τύπου βαν, σε όχημα, σε πολυτελή μονοκατοικία που είχαν μισθώσει, καθώς και σε οικία που διέμεναν στην Αττική, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 297 κιλά και 257 γραμμάρια κοκαΐνης, χωρισμένα σε 260 δέματα,

• πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 9 φυσίγγια,

• κουτί που περιείχε 41 φυσίγγια,

• 2 φορητοί ασύρματοι,

• 2 συσκευές παρεμβολής σήματος,

• 2 ηλεκτρονικές συσκευές εντοπισμού θέσης,

• 1.000 ευρώ, ως προερχόμενα από εμπορία ναρκωτικών ουσιών,

• γάντια εργασίας, μονωτικές ταινίες, μεταλλικός χαρτοκόπτης και

• 11 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους καθώς και 3 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.

Από την ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης και από τις κατασχεθείσες ποσότητες, εκτιμάται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζε το κύκλωμα ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ένα από τα συλληφθέντα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, στην προσπάθειά του να διαφύγει, αποπειράθηκε να αποσπάσει τον οπλισμό αστυνομικού, ενώ επιπλέον ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και πέμπτου μέλους του κυκλώματος, το οποίο αναζητείται.

Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται και σε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίου, το οποίο περιείχε κοκαΐνη συνολικού βάρους 654,3 κιλών, που περιέχονταν σε 23 κιβώτια με μπανάνες, και το οποίο εντοπίστηκε από τις Ιταλικές Αρχές την 11-04-2022 σε λιμάνι της Ιταλίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

