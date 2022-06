Εύβοια

Τροχαίο - Εύβοια: Καραμπόλα με τρία αυτοκίνητα έξω από σούπερ μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόσκρουση ήταν μάλιστα τόσο σφοδρή που το ένα εξ αυτών μετατοπίστηκε στο πεζοδρόμιο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Αμάρυνθο νωρίτερα σήμερα.

Από το τροχαίο που έγινε πριν λίγα λεπτά, έξω από γνωστό μεγάλο σούπερ μάρκετ της περιοχής προκλήθηκαν ζημιές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο οχήματα είχαν σταθμεύσει έξω από το μαγαζί όταν ένα λευκό βαν με κατεύθυνση από το Αλιβέρι προς την Χαλκίδα έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε πάνω τους.

Η πρόσκρουση ήταν μάλιστα τόσο σφοδρή που το ένα εξ αυτών μετατοπίστηκε στο πεζοδρόμιο μπροστά στην είσοδο του καταστήματος.

Ευτυχώς περαστικοί, πελάτες του καταστήματος αλλά και οι επιβαίνοντες στα εμπλεκόμενα οχήματα δεν έπαθαν τίποτα.

πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Γάτα δάγκωσε παιδί στο λαιμό και το έστειλε στο νοσοκομείο

Κακοκαιρία “Genesis”: σε ποιες περιοχές θα “χτυπήσει” την Παρασκευή

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: ο ανυποχώρητος Μητσοτάκης, η βαριοπούλα και οι αντιδράσεις