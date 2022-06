Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: στη φυλακή 27χρονος για βιασμό ανήλικης

Τι ανέφερε στην απολογία του ο 27χρονος και ποιες κατηγορίες του απαγγέλθηκαν.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 27χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με θύμα 16χρονη.

Εις βάρος του απαγγέλθηκε ποινική δίωξη για βιασμό ανήλικης και παράνομη κατακράτηση. Είχε προηγηθεί καταγγελία της ανήλικης, σύμφωνα με την οποία οι πράξεις τελέστηκαν σε αγροτική περιοχή, περιφερειακά της Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του φέρεται να αποδέχθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι υπήρξε φορτικός, αγνοώντας την εκπεφρασμένη άρνηση της ανήλικης.?

