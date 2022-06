Φθιώτιδα

Λαμία: ήταν νεκρή στο σπίτι της δύο μήνες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη για τη γυναίκα που πέθανε και εντοπίστηκε μετά από δύο μήνες μέσα στο σπίτι της.

Η βαριά μυρωδιά που αναδύονταν από το κλειστό σπίτι σε συνοικία στο Παγκράτι Λαμίας, αποκάλυψε την τραγωδία 67χρονης γυναίκας που ζούσε μόνη της σε αυτό.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν εκεί μετά από αναφορές γειτόνων για τη δυσοσμία που αναδυόταν, βρέθηκαν μπροστά σε ένα τρομακτικό θέαμα. Η 67χρονη που έμενε εκεί πρέπει να είχε χάσει τη ζωή της ίσως και πριν δύο μήνες και η σορός της βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Η 67χρονη έμενε μόνη της στο σπίτι, ενώ δεν είχε επαφές με τους γείτονες που δεν την αναζήτησαν το διάστημα που δεν την είχαν δει. Πριν από 15 περίπου ημέρες είχαν πρωτοενοχληθεί από τη μυρωδιά του σώματος που βρισκόταν σε αποσύνθεση, πίστεψαν όμως ότι ήταν από τα σκουπίδια και είχαν ειδοποιήσει το Δήμο.

Όταν η μυρωδιά επέμεινε συνδύασαν την εξαφάνιση της γυναίκας και κάλεσαν την αστυνομία που το πρωί της Παρασκευής (10/6) αποκάλυψε την τραγωδία.

Από τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε το Εγκληματολογικό, δεν υπάρχουν σημάδια διάπραξης εγκλήματος, ωστόσο από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής προκειμένου να εξακριβώσουν από τι προήλθε ο θάνατος της άτυχης γυναίκας.

Πηγή: lamiareport.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: βρέφος πέθανε λίγες ώρες μετά την γέννησή του

“Ενώπιος Ενωπίω” - Σταμάτης Κραουνάκης: το μήνυμα της μητέρας του, η Πρωτοψάλτη και ο Μητροπάνος (βίντεο)

Ηράκλειο: Γάτα δάγκωσε παιδί στο λαιμό και το έστειλε στο νοσοκομείο