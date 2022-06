Εύβοια

Κακοκαιρία “Genesis” - Εύβοια: άνοιξαν οι ουρανοί στα Ψαχνά (βίντεο)

Η έλευση της κακοκαιρίας "Genesis" πλήττει ήδη μεγάλο μέρος της χώρας.

Η κακοκαιρία Genesis, που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Ελλάδας, έφτασε και στην Εύβοια, όπου λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, έβρεξε καταρρακτωδώς.

Ανακοίνωση, για έκτακτα καιρικά φαινόμενα έκανε και ο δήμαρχος Διρφύων -Μεσσαπίων, στην οποία συμβουλεύει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμαρχος Γιώργος Ψαθάς:

"Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στον Δήμο μας την Παρασκευή 10 Ιουνίου από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 18:00 αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και πιθανόν κατά τόπους καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Για αυτό συνίσταται μεγάλη προσοχή απ’ όλους τους πολίτες. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ΕΜΥ ο καιρός θα είναι άστατος και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κατά τις πρωινές και πρώτες μεσημβρινές ώρες.

Ο Δήμαρχος Διρφύων -Μεσσαπίων, Γεώργιος Ψαθάς".

eviathema.gr

