Τρίκαλα: νεκρός εντοπίστηκε αγνοούμενος άνδρας

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον άτυχο κτηνοτρόφο στα Τρίκαλα.

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός αγνοούμενου άνδρα στα Τρίκαλα.

Ο κτηνοτρόφος που αγνοούταν από την Πέμπτη, εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Παρασκευής.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο άτυχος άντρας βρέθηκε νεκρός, καταπλακωμένος από τρακτέρ που οδηγούσε και το οποίο «έφυγε» σε απότομη πλαγιά στη Λαγκαδιά.

Ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.

