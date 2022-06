Αργολίδα

Ναύπλιο: κατηγορούμενος εμφανίστηκε με όπλο στο δικαστήριο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το απίστευτο περιστατικό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των δικαστών στις αίθουσες.

Τον τρόμο είδαν με τα μάτια τους οι δικαστές στο Μέγαρο του Ναυπλίου, όταν ένας κατηγορούμενος, έβγαλε όπλο στη δικαστική αίθουσα.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής, κατά τη διαδικασία τακτικής δικάσιμου, για οπλοφορία.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, ο νεαρός κατηγορούμενος δικαζόταν σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο για την παράβαση της οπλοφορίας και θεώρησε σκόπιμο να πάρει μαζί του στο δικαστήριο ένα αεροβόλο όπλο και κατά την διάρκεια της εξέτασής του το έβγαλε και το επέδειξε στους δικαστές.

Οι δικαστές, διέκοψαν αμέσως την δίκη και διατάχθηκε η σύλληψη του νεαρού ο οποίος οδηγήθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα με την αυτόφορη διαδικασία.

Το περιστατικό αυτό με τον άνδρα να έχει... "περασει" όπλο, έστω και αεροβόλο στην αίθουσα, εγείρει ερωτηματικά σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού του δικαστηρίου.

Το περιστατικό μπορεί να ακούγεται βλακώδες από την μεριά του νεαρού που ενήργησε απερίσκεπτα, εγείρει όμως πολύ σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των δικαστών, του προσωπικού των δικαστηρίων αλλά και των απλών πολιτών που επισκέπτονται για υποθέσεις τους το δικαστικό μέγαρο.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: βρέφος πέθανε λίγες ώρες μετά την γέννησή του

Σύλληψη για την ληστεία 170000 ευρώ από σπίτι

Ηράκλειο: Γάτα δάγκωσε παιδί στο λαιμό και το έστειλε στο νοσοκομείο