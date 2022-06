Μαγνησία

Βόλος: Βρήκαν φίδι στο παράθυρο παιδικού δωματίου!

Όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι ο δήμος δεν καθαρίζει την περιοχή σωστά

Ακαθάριστα οικόπεδα και χόρτα που έχουν μετατρέψει την γειτονιά σε “ζούγκλα” , αποτελούν “φωλιά” για τα φίδια και τα ποντίκια.

Οι κάτοικοι στον Αγιο Στέφανο, διαμαρτύρονται πως βρίσκουν συνεχώς φίδια και ποντίκια μέσα στις αυλές και στα σπίτια τους γιατί ο δήμος δεν καθαρίζει την περιοχή, ενώ σήμερα μια μητέρα βρήκε το φίδι στο παράθυρο , πριν αυτό μπει στο δωμάτιο του παιδιού της.

Οι κάτοικοι ζουν έναν εφιάλτη με τα φίδια να κόβουν βόλτες στα σπίτια τους. Τα ακαθάριστα οικόπεδα αποτελούν μια μόνιμη πηγή κινδύνου και παρότι έχει αυτό επισημανθεί δεν έχουν γίνει ενέργειες καθαρισμού.

πηγή: gegonota.news

