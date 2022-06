Μεσσηνία

“Genesis” - Μεσσηνία: ξαφνικό μπουρίνι τα “πήρε όλα και τα σήκωσε” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υπάλληλοι προσπάθησαν απεγνωσμένα να σώσουν οτιδήποτε.



Ένα ξαφνικό μπουρίνι που σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ της Παρασκευής στην παραλιακή ζώνη της Γιάλοβας Μεσσηνίας έφερε τα… πάνω - κάτω στα καταστήματα της περιοχής.

Οι υπάλληλοι προσπάθησαν απεγνωσμένα να σώσουν οτιδήποτε, αλλά το μπουρίνι τελικά ήταν αρκετά δυνατό και «σήκωσε» ομπρέλες, καρέκλες και τραπέζια.





Πηγή: gargalianoionline.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: τα νέα αιτήματα στην ανακρίτρια, η κεταμίνη και το πόρισμα για Ίριδα και Μαλένα (βίντεο)

Power Pass: η πλατφόρμα για την επιδότηση έως 600 ευρώ - Οδηγός για τους δικαιούχους

Σφαγή του Διστόμου: η γυναίκα - σύμβολο και η ιστορική φωτογραφία της (βίντεο)