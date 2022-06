Θεσσαλονίκη

Ναρκωτικά: Σπείρα με γυναίκες μετέφερε ηρωίνη με αυτοκίνητο - “δέμα”... μέσω κούριερ (εικόνες)

Στη σύλληψη 3 μελών οργανωμένου κυκλώματος κατοχής, μεταφοράς, απόκρυψης - αποθήκευσης και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην Ελληνική επικράτεια και κυρίως στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 27χρονο ημεδαπό άντρα και δύο αλλοδαπές γυναίκες ηλικίας 49 και 29 ετών, μητέρα και σύντροφος του πρώτου αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 27χρονος, πρωινές ώρες χθες (10-06-2022), μετέβη σε περιοχή της Ημαθίας προκειμένου να παραλάβει όχημα που είχε ο ίδιος αποστείλει την προηγούμενη μέρα με μεταφορική εταιρεία από την Αθήνα. Κατά την ακινητοποίησή του για διενέργεια ελέγχου, δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, ενώ σε έρευνα του οχήματος βρέθηκαν:

• 9 δέματα ηρωίνης συνολικού βάρους 4 κιλών και 538 γραμμαρίων επιμελώς κρυμμένα στην ταπετσαρία πόρτας του αυτοκινήτου,

• δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας ξένης Αρχής,

• κινητό τηλέφωνο και πακέτο σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του.

Μεσημεριανές ώρες της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία όπου διέμεναν καί οι τρείς (3) συλληφθέντες σε περιοχή του Νομού Αττικής, κατά την οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ποσότητα ηρωίνης και συγκεκριμένα (297) γραμμάρια μοιρασμένα σε δύο δέματα, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας κι ένα κινητό τηλέφωνο.

Η περαιτέρω έρευνα έδειξε ότι, σε βάρος του 27χρονου εκκρεμούσε απόφαση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 6 ετών και χρηματική ποινή, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών (διακίνηση-αγορά - κατοχή).

Κατασχέθηκε τέλος και το προαναφερόμενο όχημα ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών και διευκόλυνσης της συμμορίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

