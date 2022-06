Λάρισα

Λάρισα: Έκρυβε κάνναβη σε θάμνο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί κατά τους ελέγχους που διενήργησαν

(εικόνα αρχείου)

Συλλήψεις για ναρκωτικά έγιναν στη Λάρισα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης της περιοχής.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη σήμερα (11-06-2022) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, ένας ημεδαπός, διότι, κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε παρακείμενο θάμνο και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με κάνναβη, βάρους 51 γραμμαρίων και ένας τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Συνελήφθησαν χθες (10-06-2022) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, δύο ημεδαποί άνδρες, διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο όπου επέβαιναν, βρέθηκαν συνολικά στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν μικροποσότητες αποξηραμένης κάνναβης, συνολικού βάρους 2,5 γραμμαρίων.

πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: τα νέα αιτήματα στην ανακρίτρια, η κεταμίνη και το πόρισμα για Ίριδα και Μαλένα (βίντεο)

Power Pass: η πλατφόρμα για την επιδότηση έως 600 ευρώ - Οδηγός για τους δικαιούχους

Σφαγή του Διστόμου: η γυναίκα - σύμβολο και η ιστορική φωτογραφία της (βίντεο)