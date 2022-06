Μεσσηνία

Μεσσηνία: Πάνω από 50 χρόνια ζούσε χωρίς… να “υπάρχει”

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Πελοπόννησο εντόπισε 69χρονο «φάντασμα»

Είκοσι πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Μεσσηνία για διάφορα αδικήματα, σε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους και ένας 69χρονος «φάντασμα», που κυκλοφορούσε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς ποτέ να έχει βγάλει αστυνομική ταυτότητα!

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε όλη την Περιφέρεια έγιναν έλεγχοι συνολικά σε 1.246 άτομα, εκ των οποίων 943 ήταν Έλληνες και 303 αλλοδαποί, καθώς και σε 805 οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν 147 άτομα, από τα οποία 84 ήταν Έλληνες και 63 αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 112 άτομα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν συνολικά 277 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τρεις παραβάσεις για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Αναλυτικά στη Μεσσηνία συνελήφθησαν:

Ένας 44χρονος Ρομά που έκλεψε χρήματα από έναν 69χρονο. Ο 44χρονος με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσε την Τρίτη από τον 69χρονο στη Θουρία 220 ευρώ. Την επόμενη ημέρα αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο στην Τρίοδο και τον συνέλαβαν.

Πέντε άτομα για ναρκωτικά και ειδικότερα στην Καλαμάτα ένας 71χρονος διότι κατείχε 0,8 γραμμάρια χασίς, στη Μεσσήνη ένας 20χρονος διότι είχε 0,9 γραμμάρια χασίς, στην Καλαμάτα ένας 38χρονος διότι είχε 10 ναρκωτικά δισκία, στο Πλατύ μια 29χρονη διότι είχε 2,5 γραμμάρια χασίς και στην Αγία Κυριακή Τριφυλίας ένας 55χρονος διότι κατείχε 1,3 γραμμάρια χασίς και δύο τσιγαριλίκια.

Οκτώ άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας

Ένας 69χρονος Ρομά από τα Παναγάκια, για μη έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Τρεις Έλληνες και ένας αλλοδαπός, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Επτά αλλοδαποί σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

