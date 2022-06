Αχαΐα

Τροχαίο: Αυτοκίνητο προσγειώθηκε στο καπό άλλου ΙΧ

Τρομακτικό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατρών - Κορίνθου. Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Δυο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πατρών – Κορίνθου στο ύψος της οδού Διγενή.

Οι τραυματίες αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από τον μοτοσικλετιστή του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.

Χαρακτηριστικό της σφοδρής σύγκρουσης ότι το ένα ΙΧ βρέθηκε αναποδογυρισμένο πάνω στο… καπό του άλλου αυτοκινήτου! Το τροχαίο έγινε όταν το ένα όχημα καρφώθηκε πάνω στο άλλο και στη συνέχεια ανατράπηκε.

