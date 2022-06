Χανιά

Χανιά: Μυστήριο με τον αιφνίδιο θάνατο φοιτητή

Ο άτυχος νέος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του, όταν οι φίλοι του τον επισκέφθηκαν ανησυχώντας για την εξαφάνιση του.

Μία νέα τραγωδία καταγράφηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στα Χανιά, με έναν νεαρό άνδρα να βρίσκεται νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πρόκειται για 21χρονο φοιτητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ο άτυχος νέος δεν είχε δώσει σημεία ζωής τις τελευταίες ημέρες με την οικογένεια και τους φίλους του να αρχίσουν να ανησυχούν. Φοιτητές που ενοικίαζαν στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών στα Κουνουπιδιανά επισκέφθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου το διαμέρισμά του ωστόσο αυτό που αντίκρισαν δεν το περίμενε κανείς.

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή. Επί τόπου βρέθηκε η Αστυνομία η οποία διερευνά την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άτυχος άνδρας έχει αφήσει την τελευταία του πνοή εδώ και αρκετές ημέρες, περίπου μία εβδομάδα, καθώς στον χώρο υπήρχε έντονη δυσοσμία, γεγονός που κινητοποίησε γείτονες και φίλους.

