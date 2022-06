Θεσπρωτία

Τροχαίο - Ηγουμενίτσα: οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε πεζή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών



Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε , επί της οδού Εθν. Αντίστασης στην Ηγουμενίτσα, όταν Ε.Ι.Χ. όχημα που οδηγούσε 61χρονος παρέσυρε 30χρονη πεζή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της, το βράδυ του Σαββάτου (11/06).

Η τραυματίας αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ στη συνέχεια διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, για περαιτέρω εξετάσεις.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.

πηγή: thespro.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πήλιο: Άνδρας έπεσε σε γκρεμό

Σχολές Γονέων από το ΕΚΠΑ και την Περιφέρεια Αττικής

Κακοκαιρία “Genesis”: τοπικές βροχές και βοριάδες την Κυριακή