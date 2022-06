Φθιώτιδα

Τροχαίο - Λαμία: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε νταλίκα - Νεκρός ο οδηγός (βίντεο)

Άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ έσπευσαν στο σημείο. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε στις 4:20΄ το πρωί στο δρόμο Λαμίας - Στυλίδας, στη διασταύρωση της ΒΙ.ΠΕ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 47χρονος οδηγός με το ασημί Hyundai Getz κινούταν από Στυλίδα προς Λαμία, όταν την ίδια στιγμή ένα φορτηγό με συρόμενο βγήκε από τον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ. επιχειρώντας να στρίψει προς Στυλίδα.

Το ασημί Hyundai «καρφώθηκε» στο συρόμενο, πίσω πλευρά της νταλίκας με αποτέλεσμα το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου να διαλυθεί κυριολεκτικά.

Οι άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια και χρειάστηκε να κόψουν την πόρτα του οδηγού για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο 47χρονο μέσα από τις λαμαρίνες του αυτοκινήτου.

Στο σημείο βρέθηκε και ο Διοικητής της Τροχαίας Λαμίας Ανδρέας Κυρίτσης, το Τμήμα του οποίου έχει αναλάβει την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το φοβερό τροχαίο, που στοίχισε τη ζωή σε έναν νέο άνθρωπο.

