Έβρος

Κακοκαιρία “Genesis” - Ορεστιάδα: Εικόνες καταστροφής από τις πλημμύρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής από την κακοκαιρία.

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία «Genesis» σε χωριά της Ορεστιάδας.

Χαρακτηριστικά, στο Νεοχώρι και την Λεπτή πολλά σπίτια πλημμύρισαν από την καταρρακτώδη βροχή και περιουσίες καταστράφηκαν.

Ο όγκος της βροχής ήταν τεράστιος, με αποτέλεσμα να “κοπούν” στη μέση οι δρόμοι σε σημεία του επαρχιακού δικτύου και συγκεκριμένα από τον Βάλτο προς Νεοχώρι, αλλά και μέσα στη Λεπτή προς Παταγή, Αμπελάκια. Νύχτα αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι, αφού δεν γνώριζαν αν θα βρεθούν κατά την διάρκεια της με νέες τεράστιες ποσότητες νερού που έμπαιναν παντού.

Με το πρώτο φως της ημέρας οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, με πολλά σπίτια στα δυο αυτά χωριά αλλά και στον Κυπρίνο να έχουν πλημμυρίσει, νοικοκυριά και περιουσίες να έχουν πνιγεί στις λάσπες και η απόγνωση είναι φυσικό να τους κυριεύει.

Δείτε τα βίντεο:

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: το εγκληματικό μοτίβο, η πιθανότητα αποφυλάκισης και οι τοξικολογικές Ίριδας - Μαλένας (βίντεο)

Ramsay Hunt: Πώς είναι να ζεις με το σύνδρομο που πάσχει ο Τζάστιν Μπίμπερ

Κυριακή της Πεντηκοστής: Τι γιορτάζουμε σήμερα

Πηγή: evros-news.gr