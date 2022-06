Ροδόπη

Ροδόπη: Τροχαίο με έναν νεκρό και 17 τραυματίες

Ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικούς οι οποίοι του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Τροχαίο δυστύχημα με μετανάστες σημειώθηκε στη Ροδόπη, με απολογισμό έναν νεκρό και 17 τραυματίες.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου, όταν ΙΧ φορτηγό, που οδηγούσε 57χρονος μεταφέροντας παράνομα 17 μετανάστες, προσέκρουσε σε περίφραξη οικίας, με συνέπεια να ανατραπεί. Από τα συντρίμμια του οχήματος ανασύρθηκε νεκρός ένας μετανάστης, ενώ οι υπόλοιποι 16 διακινούμενοι, όπως επίσης ο οδηγός, μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι με σταθμούς του ΕΚΑΒ σε διάφορα νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το φορτηγό εντοπίστηκε αρχικά να κινείται στην εθνική οδό Κομοτηνής - Ξάνθης, και, καθώς κρίθηκε ύποπτο, αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Εκείνος όμως άλλαξε πορεία, ανέπτυξε ταχύτητα και χάθηκε από το σημείο. Εντοπίστηκε ύστερα από έρευνες, όταν το όχημα ανατράπηκε στον οικισμό Ίασμος. Κατά πληροφορίες, ο διακινητής είναι γεωργιανής καταγωγής και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Στο μεταξύ, σε τρεις ακόμη αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου, συνελήφθησαν συνολικά έξι διακινητές για παράνομη προώθηση μεταναστών στην ελληνική επικράτεια. Πιο χαρακτηριστική η περίπτωση διακινητή που μετέφερε τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες, από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο με φουσκωτή βάρκα.

