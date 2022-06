Χανιά

Ναυτικό ατύχημα στα Σφακιά (βίντεο)

Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στις 11:15 το πρωί του Σαββάτου στα Σφακιά Χανίων

Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στις 11:15 το πρωί του Σαββάτου στα Σφακιά Χανίων, με καραβάκι που εκτελεί δρομολόγιο από Παλαιόχωρα -Σούγια - Αγιά Ρουμέλη - Λουτρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το καραβάκι ενώ ήταν δεμένο στο λιμανάκι της Αγίας Ρουμέλης προσέκρουσε στην προβλήτα “Μασχάλη” – πιθανότατα από τους σφοδρούς ανέμους που πνέουν από τις πρωινές ώρες στην περιοχή και τη θαλασσοταραχή που δημιουργείται όμως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ατύχημα δεν έχουν διευκρινιστεί.

Από την πρόσκρουση, προκλήθηκε ρήγμα στη δεξιά εξάτμιση με αποτέλεσμα την εισροή υδάτων και τη μερική βύθιση του.

Για το περιστατικό κλήθηκαν δυνάμεις από Χανιά και από Παλαιόχωρα, ενώ δύο λιμενικοί θα παραμείνουν μέχρι και αύριο στη περιοχή για επιτήρηση.

Αναμένεται να πραγματοποιηθούν ενέργειες για την αποτροπή της θαλάσσιας ρύπανσης, με πλωτό φράγμα στην προβλήτα της Αγίας Ρουμέλης.

Από λιμεναρχείο Σφακίων απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι αποκαταστάσεως βλάβης και προσκόμισης βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Σημειώνεται πως δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός πληρώματος ή επιβάτη του σκάφους.

Τα ακριβή αίτια διερευνώνται.

Το συγκεκριμένο τουριστικό πλοίο να “παλεύει” με τα κύματα και φυσικά γίνεται αντιληπτό ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.





