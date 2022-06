Μαγνησία

Πήλιο: δέντρο καταπλάκωσε ηλικιωμένο

Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται ο ηλικιωμένος

Στο Νοσοκομείο κατέληξε ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, όταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, σε περιοχή κοντά στο Καράβωμα, κομμάτι δέντρου έπεσε πάνω του και τον χτύπησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ειδοποίησε την Αστυνομία, ενώ στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική, έτσι ώστε να τον απεγκλωβίσει.

Στο σημείο βρέθηκαν πέντε άνδρες με δυο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνδρομή πεζοπόρου κλιμακίου αποτελούμενο από πέντε πυροσβέστες και κλιμάκιο της ΒΙ.ΠΕ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σημείο δεν ήταν δύσβατο, ωστόσο απείχε αρκετά μέτρα από το δρόμο, με τους πυροσβέστες να καταφέρνουν να παραλάβουν τον τραυματία, να τον οδηγούν στο ασθενοφόρο, το οποίο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου.

πηγή: Magnesianews.gr

