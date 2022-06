Σέρρες

Σέρρες: Επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που έχει τραυματιστεί

Στο σημείο επιχειρούν άνδρες της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε στο Λαϊλιά Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών ο άνδρας με έναν φίλο του είχαν μεταβεί στην περιοχή για ορειβασία, αλλά για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους τραυματίστηκε (έσπασε το πόδι του) κοντά στην χιονοδρομική πίστα.

Οι δύο ορειβάτες ειδοποίησαν την πυροσβεστική και άμεσα, οχτώ άνδρες την Π.Υ. Σερρών με επικεφαλής τον διοικητή Νίκο Παπαδόπουλο αλλά και πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, όπου με τη συνδρομή ανδρών της ΕΜΑΚ επιχειρούν να ανασύρουν τον τραυματία ορειβάτη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει για βοήθεια και μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών.

