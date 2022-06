Ηλεία

Πύργος: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε παραλία

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε μπρούμυτα με το κεφάλι μέσα στη θάλασσα ενώ έφερε και τραύμα. Τι αναφέρουν μαρτυρίες.

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός βρέθηκε ένας 45χρόνος άνδρας το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία του Αγίου Ηλία, στον Πύργο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μπρούμυτα με το κεφάλι μέσα στη θάλασσα ενώ έφερε και τραύμα που του είχε προκαλέσει αιμορραγία.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα σταθμός του ΕΚΑΒ που έχει επιβεβαίωσε τον θάνατο του, ενώ την σορό του άτυχου άνδρα αναγνώρισε και η αδερφή του.

Τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας περπατούσε στα βράχια όπου γλίστρησε, χτύπησε στο κεφάλι και κατέληξε στην θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr μια ημέρα πριν είχε δηλωθεί η εξαφάνιση του 45χρονου από την Κουρούτα, ενώ την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Υποδιευθυνση Ασφαλείας Πύργου.

