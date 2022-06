Σέρρες

Αγίου Πνεύματος… στο χωριό Άγιο Πνεύμα!

Από πού πήρε το όνομα του το χωριό. Τι είπε ο Πρόεδρος του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Δημήτρης Αρναούτογλου, Πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Πνεύματος, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», εξηγώντας ότι το χωριό του πήρε το όνομα του από την ομώνυμη μονή που απέχει λίγα χιλιόμετρα από την πλατεία του χωριού.

Στο χωριό Άγια Πνεύμα, στο νομό Σερρών, κατοικούν σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 1.007 κάτοικοι και έχει περίπου 1.000 σπίτια, αλλά κατοικούνται μόνο τα 450 περίπου.

Στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έγιναν στο χωριά μια σειρά από εκδηλώσεις με αποκορύφωμα το μεγάλο πανηγύρι που γίνετια κάθε χρόνο.

