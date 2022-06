Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Αιματηρό επεισόδιο για έναν λεκέ από ποτό

Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας, τραυματισμένο σοβαρά στο μάτι, μετά από καυγά σε κέντρο διασκέδασης.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε κέντρο διασκέδασης του Αργοστολίου τα ξημερώματα της Κυριακής και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 24χρονου από την Κεφαλονιά, ο οποίος διακομίσθηκε σε Νοσοκομείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το επεισόδιο ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή (από ποτό έπεσε και λέρωσε άτομο από διπλανή παρέα), με αποτέλεσμα το άτομο να χτυπήσει τον 24χρονο (πιθανότατα με μπουκάλι) και να τον τραυματίσει στο κεφάλι και συγκεκριμένα στο μάτι.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν και αναζητά τον δράστη, ο οποίος εν τω μεταξύ είχε φύγει από το μαγαζί, αλλά και αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς και από εκεί οι γιατροί αποφάσισαν την διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε Νοσοκομείο της Πάτρας.

Για το περιστατικό, έχει υποβληθεί στην Αστυνομία, μήνυση από το θύμα κατά αγνώστων.

