Αργολίδα

Κρανίδι - PADA: Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντική εκδήλωση από τον δήμο Ερμιονίδας με θέμα «Η οικογένεια και ο αθλητισμός ως ασπίδες προστασίας κατά της εξάρτησης από τα ναρκωτικά».



«Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με χώρους των ναρκωτικών, αλλά το πιο σημαντικό είναι να τα… φτύνουν, να τους γυρνούν την πλάτη». «Θέλουμε έναν κόσμο που δεν θα κάνει ναρκωτικά, αφού είναι δύσκολο να έχουμε κόσμο χωρίς ναρκωτικά». «Ο κόσμος θα αλλάξει, όταν εσύ αλλάξεις, και ένα παιδί να αποτρέψουμε, έχουμε λόγο ύπαρξης σ’ αυτόν τον αγώνα».

Αυτά είναι μερικά από τα μηνύματα που πέρασαν στην πολύ σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (12/06), στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου από τον δήμο Ερμιονίδας με θέμα «Η οικογένεια και ο αθλητισμός ως ασπίδες προστασίας κατά της εξάρτησης από τα ναρκωτικά».

Η εκδήλωση ήταν πραγματικό «σεμινάριο μάθησης» για όλους μας, για γονείς και παιδιά, που έδωσαν το «παρών», καθώς τα μέλη (επιστήμονες και όχι μόνο) του Ινστιτούτου Αντιναρκωτικής Δράσης «PADA» πρόσφεραν πολύτιμες πληροφορίες κυρίως για τον ουσιαστικό ρόλο που παίζει η οικογένεια αλλά και η ενασχόληση με τον αθλητισμό, ώστε να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των ναρκωτικών κυρίως στις νεαρές ηλικίες, και ειδικότερα στην εφηβεία…

Έχει, άλλωστε, αποδειχθεί ότι εάν κάποιος κάνει χρήση σε μικρή ηλικία, μετά θα το πράξει ξανά και όταν ενηλικιωθεί… Οι παρευρισκόμενοι άκουσαν και κράτησαν, ακόμα, πολύτιμες πληροφορίες και από ιατρικής πλευράς, ενώ έμφαση δόθηκε και στις «νέες ναρκωτικές ουσίες», που δίνονται πλέον πολύ πιο εύκολα…

Όλοι μετά την εκδήλωση μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για όσα έμαθαν και τόνιζαν πως έγιναν καλύτεροι άνθρωποι και γονείς, έχοντας και άλλα «εφόδια». Τα χαμόγελα μετά την εκδήλωση… περίσσευαν και ήδη δόθηκε νέο ραντεβού στον ίδιο χώρο, ώστε να συμμετέχουν κυρίως παιδιά και μαθητές Λυκείου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο δήμαρχος Ερμιονίδας Γιάννης Γεωργόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Αντιναρκωτικής Δράσης PADA Ιωάννη Ραχωβίτσα και όλα τα μέλη της ομάδας του, που στη συνέχεια μίλησαν για τις δράσεις τους. Όσον αφορά στον Ιωάννη Ραχωβίτσα, πρόκειται για τον επίτιμο Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, του οποίου η δράση στην ΕΛΑΣ είναι αξιοζήλευτη, είναι, εκτός των άλλων, πτυχιούχος του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αντιναρκωτική δράση.

Το «παρών» έδωσαν εκτός των άλλων ο Αστυνομικός Διευθυντής Αργολίδας Ευάγγελος Πιπέρης, αξιωματικοί της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού από την Ερμιονίδα, αστυνομικοί που υπηρετούν στην ΟΠΚΕ, πολλά μέλη από τον δήμο, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αναστάσιος Γανώσης, αλλά και πολίτες. Την παρουσίαση έκανε η αντιδήμαρχος Λούμη Γιαννικοπούλου Αγγελική. Θα μπορούσε, πάντως, στην εκδήλωση να ήταν περισσότεροι οι γονείς, ώστε να ενημερωθούν γι’ αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και να μάθουν πόσο σημαντική είναι η εφηβεία στα παιδιά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους.

Η παγκοσμιοποίηση, η εξέλιξη της τεχνολογίας των πληροφοριών, οι δημογραφικές μεταβολές, έχουν σημαντικές άμεσες και μελλοντικές επιπτώσεις στο πρόβλημα των ναρκωτικών, καθώς αυξάνονται ο δυναμισμός, η πολυπλοκότητα και οι διεθνείς διασυνδέσεις τόσο στην αγορά όσο και στον τρόπο χρήσης τους, έχοντας μπει και το διαδίκτυο στη ζωή μας. Τα άτομα, η οικογένεια, το σχολείο, η κοινωνία γενικότερα, η εκκλησία, και οι Αρχές είναι, όμως, σε θέση να συνεργαστούν, να είναι σε επικοινωνία και έτσι να αντιμετωπιστεί αυτή η «μάστιγα»… Σε μια εποχή, στην οποία κατά την πανδημία αποδείχτηκε ότι αυξήθηκε η χρήση ναρκωτικών, ενώ σε άνοδο βρίσκονται το άγχος, η κατάθλιψη και η μοναξιά…

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Αντιναρκωτικής Δράσης «PADA», Ιωάννης Ραχωβίτσας έκανε αναφορά και στα λάθος πρότυπα που έχουν πολλές φορές τα παιδιά, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται αρνητικά. Συγκινήθηκε, όταν είπε ότι άνθρωποι που έχουν κατακτήσει πράγματα με μόχθο και κούραση, κάτω από πολλές δυσκολίες δεν προβάλλονται. Στάθηκε στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση, εξήγησε πόσο σημαντικό είναι αυτές οι δυο έννοιες στην πρόληψη, ενώ στάθηκε και στο έργο των ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ. Όπως είπε, όμως, το πιο σημαντικό είναι να μη… φτάνουμε στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών μετά τη χρήση, ενώ έχει κατέβει ο μέσος όρος ηλικίας παιδιών (κοντά στα 13) που δοκιμάζουν ουσίες.

Ο Αντώνης Τραυλός (καθηγητής Ψυχολογίας Αθλητισμού & Κινητικής Μάθησης) μίλησε για τη «σωματική άσκηση και τον αθλητισμό ως μέσα προστασίας ενάντια στα ναρκωτικά». Εξήγησε πόσο σημαντικά είναι γενικότερα αυτά τα δυο στοιχεία στον άνθρωπο, ενώ μίλησε και για πιο ιατρικά θέματα, σχετικά με την ντοπαμίνη (ποια είναι η λειτουργία της στον οργανισμό, τι μπορούμε να κάνουμε για να τη διατηρούμε σε υγιή επίπεδα, τι γίνεται με τα ναρκωτικά).

«Τον ρόλο του γονέα στον αθλητισμό», εξήγησε ο Μιχάλης Ραχωβίτσας. Τόνισε ότι είναι μια πολύ σημαντική πτυχή η συμπεριφορά του γονέα, που οφείλει να ενθαρρύνει και να αγαπάει το παιδί, όποιες και εάν είναι οι επιδόσεις του, μη μπαίνοντας στα… χωράφια – για παράδειγμα – των προπονητών. Ώστε το παιδί να μείνει και να αγαπήσει τον αθλητισμό και να μην έχει απωθημένα. «Το παιδί είναι αποδέκτης όλων των συναισθημάτων και από τους γονείς. Οφείλει να μάθει ότι με κόπο και μόχθο έρχεται το αποτέλεσμα, ότι πρέπει να δουλέψει γι’ αυτό. Να δουλέψει για το συναίσθημα, το οποίο στον αθλητισμό είναι έντονο και κάποιες φορές όχι ευχάριστο, όπως η στεναχώρια και το άγχος.

Η Ελένη Μπακούρη (πρώην Προϊσταμένη του Τμήματος Ναρκωτικών του Γενικού) μίλησε για τις «νέες ουσίες και τις νέες απειλές». Νέες ουσίες, που διακινούνται ευκολότερα σε διάφορες μορφές, οι οποίες μοιάζουν με τα ναρκωτικά που ξέρουμε, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν «πιάνονται» από τον νόμο. Παρέθεσε και σχετικά στοιχεία από το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο, που έχει έδρα στη Λισσαβώνα, ενώ εξήγησε το γιατί είναι πολύ επικίνδυνες και αυτές οι νέες ουσίες, που χρειάζονται μικρότερη ποσότητα ναρκωτικών για να κατασκευαστούν.

Οι ψυχολόγοι Τερέζα Κάτρη Bowles και Δέσποινα Κελαποστόλου αναφέρθηκαν στο θέμα «Εφηβεία και Ναρκωτικά: Ο Ρόλος της Οικογένειας». Εξήγησαν το γιατί είναι σημαντικό το παιδί να διαμορφώσει δυνατό χαρακτήρα και να θωρακιστεί ως προσωπικότητα στη συγκεκριμένη ηλικία της ζωής του. Με την οικογένεια να παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο, αναφέροντας ότι είναι κομβικής σημασίας να τηρούνται οι ρόλοι σ’ αυτή…

Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Πυγχαχίας, Ελευθερίας Παλαιολόγου, η οποία μίλησε για τη δική της εμπειρία: «Ο ρόλος της οικογένειας είναι πολύ σημαντικός. Εγώ μικρή ήμουν μαγκάκι, ήθελα να δοκιμάζω τα πάντα. Κάποια στιγμή κάποια με είδε που είχα πάει σε ένα δασάκι για να κάνω χασίς και το είπε στους δικούς μου. Η μητέρα πήγε να πεθάνει. Ο πατέρας μου επέλεξε τη δύσκολη λύση. Δεν με αποπήρε. Με έπιασε, με έβαλε σ’ ένα τραπέζι και μου ζήτησε να το πω τι μου λείπει. Του είπε ότι θέλω να κάνω πυγμαχία και από τότε κάθε βράδυ με πήγαινε και με έφερνε ο ίδιος από την προπόνηση, γυρνώντας την πλάτη στον δρόμο που πήγα να πάρω».

Ο ψυχίατρος Βασίλειος Κυριαζάκης μίλησε για τους «Πολλούς μύθους και τη μία αλήθεια για τη κάνναβη». Απομυθοποίησε το συγκεκριμένο ναρκωτικό και εξήγησε το γιατί είναι και αυτό που επικίνδυνο.

«Η πολιτική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο για τα ναρκωτικά», ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο Ιωάννης Καραπανάγος (πολιτικός Επιστήμονας – Εκπαιδευτικός) και αναφέρθηκε σε όλα όσα γίνονται από την Πολιτεία και γενικότερα τις Αρχές (και σε ευρωπαϊκό επίπεδο) κατά των ναρκωτικών. Εξήγησε πόσο σημαντικό είναι να πληροφορούμε τους αρμόδιους, εάν δούμε κάτι στραβό, για παράδειγμα μέσα σε μια οικογένεια, καθώς έτσι μπορούμε να προλάβουμε πολλά… Στάθηκε στη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει από όλους.

,Η Χριστίνα Μπίσσια ένα κορίτσι που τιμάει και την Ερμιονίδα, ούσα τελειόφοιτη του Παντείου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Κοινωνιολογίας, μίλησε και αυτή για τον ρόλο της οικογένειας και της κοινωνίας σ’ αυτό το ευαίσθητο κομμάτι. Η δράση πρέπει να είναι αμφίδρομη και είναι απαραίτητη η επικοινωνία και η συνεργασία όλων, όπως χαρακτηριστικά είπε, έχοντας γίνει και αυτή μέλος του Ινστιτούτου Αντιναρκωτικής Δράσης «PADA».

Εν κατακλείδι, ο ρόλος της οικογένειας αλλά και της ενασχόλησης των νέων ανθρώπων με υγιείς δράσεις, όπως ο αθλητισμός, είναι σημαντικό να τονίζονται καθημερινά…

Σημειώνεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περί τα 83 εκ. άνθρωποι, ποσοστό 28,9 %, ηλικίας 15-64 ετών εκτιμάται ότι έχουν κάνει χρήση παράνομης ουσίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να θεωρείται η κατώτατη, λόγω μεροληψίας της υποβολής στοιχείων.

Γύρω στα 17,4 εκ. νεαροί ενήλικες, ηλικίας 15-34 ετών, ποσοστό 16,9 %, έκαναν χρήση ουσιών μέσα στο 2020 με τον αριθμό των ανδρών να είναι σχεδόν διπλάσιος εκείνου των γυναικών.

Ο Ιωάννης Ραχωβίτσας δώρισε τον Δήμαρχο Ερμιονίδας μια πλακέτα, ενώ ο Γιάννης Γεωργόπουλος με τη σειρά του έδωσε στον επίτιμο Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τους τέσσερις τόμους με τη συμβολή της Ερμιονίδας στην Επανάσταση του 1821…

Τον λόγο στην αρχή της εκδήλωσης πήρε και ο Αστυνομικός Διευθυντής Αργολίδας Ευάγγελος Πιπέρης, ο οποίος καλωσόρισε και αυτός τον Ιωάννη Ραχωβίτσα, ενώ αναφέρθηκε στις ενέργειες της ΕΛΑΣ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Πολλές φορές με τους άνδρες να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Τόνισε και αυτός πόσο σημαντικό είναι η πρόληψη και το να έχει το άτομο τα «εφόδια» από την προσωπικότητα που έχει «χτίσει» να πει «όχι» σ’ αυτές τις ουσίες, που μόνο στον θάνατο οδηγούν…

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα: ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης

Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα κλαίγεται στη διεθνή κοινότητα ότι η Τουρκία θα της επιτεθεί

Τροχαίο: Νεκρός 58χρονος πεζός