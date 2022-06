Λέσβος

Λέσβος: Καπνός μέσα σε αεροπλάνο πριν την απογείωση

Οι κυβερνήτες του αεροσκάφους σταμάτησαν την διαδικασία της τροχοδρόμησης και έδωσαν εντολή για εκκενωθεί το αεροσκάφος.

Τρόμαξαν οι επιβάτες της μεσημεριανής πτήσης της Ολυμπιακής Αεροπορίας από το αεροδρόμιο Μυτιλήνης με προορισμό την Αθήνα…

Ενώ το αεροσκάφος ATR 72-600 τροχοδρομούσε, διαπίστωσαν ότι υπάρχει καπνός στην καμπίνα και στο θάλαμο διακυβέρνησης!

Μέσα σε αυτό ήταν 68 άνθρωποι, εκ των οποίων και ένα παιδί καθώς και 4 μέλη του πληρώματος.

