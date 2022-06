Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κατάστημα (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε αμέσως στην πυροσβεστική



Μεγάλη κινητοποίηση στην πυροσβεστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα στην Αγορά Καπάνι, στο κέντρο της πόλης.

Στο Καπάνι Θεσσαλονίκης έσπευσαν εφτά πυροσβέστες με τρία οχήματα για την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Μάλιστα, κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την εστία προτού οι φλόγες επεκταθούν στην Αγορά.

Συγκεκριμένα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εκδηλώθηκε φωτιά σε κατάστημα μέσα στο Καπάνι, στη συμπρωτεύουσα. Ωστόσο, το κατάστημα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, έχει υποστεί ζημιές.





