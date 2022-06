Κυκλάδες

Φωτιά στην Πάρο: Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν και η εικόνα της φωτιάς είχε βελτιωθεί το βράδυ, τα ξημερώματα υπήρξαν αναζωπυρώσεις που σήμαναν συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ενισχύονται οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Πάρο, καθώς τα ξημερώματα υπήρξαν μικρές αναζωπυρώσεις.

Ειδικότερα, δύο αεροσκάφη θα πραγματοποιήσουν ρίψεις από αέρος, ενώ ακτοπλοϊκώς μεταβαίνει από τη Σύρο 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική αν και κατά τη διάρκεια της νύχτας η πυρκαγιά παρουσίαζε βελτιωμένη εικόνα, σήμερα τα ξημερώματα υπήρξαν μικρές αναζωπυρώσεις. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σωστή η ενίσχυση των δυνάμεων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις η πυρκαγιά. Συνολικά, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.

Χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 21:30, πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία στους πρόποδες του Αγίου Αντωνίου, κοντά στο μοναστήρι που βρίσκεται εκεί, από την πλευρά του Μώλου και του Καλόγερου. Η φωτιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια κινήθηκε με κατεύθυνση το Πίσω Λιβάδι, χωρίς πάντως να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, η φωτιά άλλαζε συνεχώς κατευθύνσεις ενώ είχαν δημιουργηθεί περισσότερα από δύο μέτωπα. Ωστόσο, ο κίνδυνος που υπήρχε για το μοναστήρι του Αγ. Αντωνίου, -στο οποίο δεν υπήρχαν άνθρωποι-, καθώς και για κάποια σπίτια, αποφεύχθηκε.

Κάτοικοι με πυροσβεστήρες, λάστιχα, χωματουργικά μηχανήματα συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης και προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες.

Αυτό που ανησυχούσε την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους ήταν ο κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί σε δασύλλιο στους πρόποδες του βουνού κοντά στο Πίσω Λιβάδι,όπου υπάρχει αρκετά πυκνή βλάστηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πορτοσάλτε: Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου

Πόλεμος στην Ουκρανία – Ζελένσκι: Η Γερμανία πρέπει να έχει πιο καθαρή θέση

Γουατεμάλα: εκατοντάδες χιλιάδες πληγέντες από τις φονικές βροχοπτώσεις