Τροχαίο στην Χαλκιδική: “Έσβησε” 26χρονος στην άσφαλτο

Ο "πόλεμος" της ασφάλτου συνεχίζεται. Νεαρός άντρας ξεψύχησε μετά από τροχαίο.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 2.45 τα ξημερώματα, στο 13ο χλμ της παλαιάς εθνικής οδού Μουδανιών - Παλιουρίου, στο ύψος της Νέας Φώκαιας, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τοιχίο οικίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 26χρονου οδηγού του.

Το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

