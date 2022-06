Δωδεκανήσα

Ρόδος: Θρίλερ με νεκρό που βρέθηκε δεμένος χειροπόδαρα (εικόνες)

Ποιος εντόπισε τον άνδρα νεκρό μέσα στο σπίτι του. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου με την συνδρομή αστυνομικών της Σήμανσης και του Ιατροδικαστή για την εξιχνίαση των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρήκε φρικτό θάνατο στην οικία του στην οδό Ειρήνης στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου ένας 75χρονος.

Πρόκειται για έναν βιοπαλαιστή που πουλούσε από μικρή ηλικία κάρβουνα στη Ρόδο. Αρχικώς θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία αλλά όλες οι ενδείξεις οδηγούν πλέον τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι πρόκειται για έγκλημα.

Βρέθηκε από τον γιό του με δεμένα τα χέρια του πισάγκωνα με κορδόνια για άρβυλα, τα πόδια του ήταν δεμένα ομοίως, ενώ ο θάνατος του πιθανολογείται ότι επήλθε από ασφυξία και συγκεκριμένα από θηλιά στον λαιμό.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

