Θεσσαλονίκη: Πλημμύρες και χαλάζι στην πόλη (εικόνες)

"Άνοιξαν οι ουρανοί" στη Θεσσαλονίκη. Από την έντονη βροχόπτωση δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ σε αρκετές περιοχές έπεσε και χαλάζι.



Σε ορμητικό ποτάμι μετατράπηκε ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας ισχυρής βροχόπτωσης.

Η οδός Λαγκαδά πλημμύρισε, τα αυτοκίνητα που κινούνταν σε αυτήν βρέθηκαν ακινητοποιημένα με αλάρμ πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα, ενώ οι πεζοί προσπαθούσαν να διασχίσουν το δρόμο με δυσκολία.

Ένα λεωφορείο του ΟΑΣΘ πλημμύρισε καθώς η στάθμη του νερού έφτασε μέχρι τις πόρτες και μπήκε μέσα παρότι αυτές ήταν κλειστές, καθώς η δύναμη της βροχής ήταν μεγάλη.

Έντονη βροχόπτωση παρατηρήθηκε σε πολλές περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπως η Πολίχνη, η Ευκαρπία, οι Συκιές, Εύοσμος, οι Αμπελόκηποι.

Την ίδια ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε και χαλάζι, με τους διερχόμενους να τρέχουν κάτω από υπόστεγα, για μερικά λεπτά, προκειμένου να προστατευτούν.

Τα έντονα φαινόμενα άρχισαν σταδιακά να υποχωρούν, άφησαν ωστόσο αρκετά προβλήματα. Τουλάχιστον 220 κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στην Κεντρική Μακεδονία από τις 4 έως και τις 6 το απόγευμα, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία κυρίως από οχήματα που ακινητοποιήθηκαν στους δρόμους, οι οποίοι είχαν μεταραπεί από την καταρρακτώδη βροχή σε ποτάμια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο ύψος της οδού Μακρυγιάννη στην περιφερειακή οδό και στο ρεύμα προς δυτικά το σημείο είναι κλειστό και γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας, όπως και κάτω από τη γέφυρα της οδού Αγίων Πάντων όπου και εκεί συσσωρεύτηκαν νερά.

Πηγή: thestival.gr





