Κάρυστος: Πατέρας “σάπισε” στο ξύλο την κόρη του

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με "πρωταγωνιστή" έναν γονιό που ξυλοκόπησε άγρια την κόρη του.

Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Τελευταίο περιστατικό έρχεται από την Κάρυστο, με πατέρα να χτυπά άσχημα την 25χρονη κόρη του.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, το βράδυ της Τρίτης ο 70χρονος πατέρας ξυλοκόπησε άγρια την κόρη του με αποτέλεσμα η κοπέλα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η 25χρονη έφερε σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο με μελανιές στα μάτια και στα πόδια.

