Αρπαγή βρέφους στην Ηλεία

Συνελήφθη ο πατέρας μετά από μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ. Πού τον εντόπισαν μαζί με το παιδί.

Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη στην Ηλεία, μετά από καταγγελία για αρπαγή βρέφους από την Κρέστενα. Η μητέρα δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της πήρε το παιδί χωρίς την συγκατάθεσή της και εξαφανίστηκε.

Μετά την καταγγελία για την αρπαγή του βρέφους, η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση και κατάφεραν να εντοπίσουν τον πατέρα. Ο νεαρός Ρομά, όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, συνελήφθη στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, κοντά στα Σαβάλια.

Ο πατέρας έχει οδηγηθεί στο ΑΤ Κρεστενών για το σχηματισμό δικογραφίας, ενώ το βρέφος έχει παραληφθεί από την μητέρα του.

Υπενθυμίζεται ότι – όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ – πρόκειται για ζευγάρι που βρίσκεται σε διάσταση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν την αρπαγή του βρέφους είχε προηγηθεί πολύ έντονο επεισόδιο στο σπίτι της νεαρής γυναίκας.

