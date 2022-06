Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Πλημμύρα: Εισαγγελική έρευνα για τα προβλήματα μετά την καταιγίδα

Παρέμβαση εισαγγελέα για την πλημμύρα μετά το σφοδρό μπουρίνι στη Θεσσαλονίκη.



Ποινικές ευθύνες κατά παντός υπευθύνου για τα προβλήματα που δημιούργησε η χθεσινή καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη, διερευνά η Εισαγγελία Πρωτοδικών, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

Με αφορμή δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος έδωσε εντολή στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης Αθηνά Κωνσταντινίδου να παραγγείλει έρευνα από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Το αδίκημα που θα ερευνηθεί είναι αυτό της πλημμύρας από αμέλεια, πράξη που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.

Στο επίκεντρο της έρευνας θα βρεθούν τυχόν πράξεις και παραλείψεις που συνδέονται με τη συντήρηση φρεατίων και υδρορροών, ώστε να αποφευχθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Από την έντονη βροχόπτωση, που συνοδεύτηκε κατά διαστήματα από χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους, πλημμύρισαν υπόγεια σπίτια και καταστήματα, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δημιουργώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα και ακινητοποιώντας δεκάδες οχήματα σε υπόγειες διαβάσεις και κεντρικούς δρόμους, με τους οδηγούς τους να εγκλωβίζονται επί ώρες.

Όπως έγινε γνωστό, η Πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 470 κλήσεις. Τα συνεργεία της Υπηρεσίας προχώρησαν σε 40 αντλήσεις υδάτων, κυρίως σε περιοχές του κέντρου και της δυτικής Θεσσαλονίκης, ενώ επενέβησαν σε τέσσερις περιπτώσεις για μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία και για πέντε κοπές δέντρων.

